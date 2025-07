Alunizaje de película en Chapeau: "Se han llevado los cien bolsos más caros en dos minutos y quince segundos"

Dos minutos y quince segundos. Ese es el tiempo exacto que los aluniceros de la banda que lleva un mes actuando han tardado en dejar limpia la histórica y exclusiva tienda de bolsos y zapatos de lujo Chapeau, en el número 10 de Hernán Cortés, en el entorno del área comercial de la calle Colón, tal como ha adelantado Levante-EMV, periódico perteneciente al mismo grupo editorial que Mediterráneo. El propietario, José Tamarit, que lleva casi cuarenta años ofreciendo lujo a la clientela del barrio, hoy atónita, estupefacta ante la emblemática cristalera rota en mil pedazos sobre la acera que testimonia el paso de los ladrones, se confiesa entre consternado y resignado. Su mujer y copropietaria está más que eso: "Estoy indignada. Nos sentimos desprotegidos", reivindica. Han pasado ocho horas desde el asalto -el cansancio se evidencia en sus rostros- y aún están tratando de hacer inventario y asumiendo lo que les ha pasado. El botín, aún no calculado, se presume casi millonario.

Es el segundo asalto idéntico en exactamente 14 días: el 2 de julio, un alunizaje perpetrado por cuatro encapuchados, del que Levante-EMV informó también en exclusiva, dejó limpias las estanterías de una tienda de telefonía y electrónica renovada en la avenida del Puerto de València. Todo apunta a que se trata de la misma banda, a la que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya tratan de poner coto, de momento, con poco éxito.

Los ladrones, perfectamente cubiertos con capuchas, bragas, pasamontañas y guantes dobles, han arramblado con cerca de cien bolsos, que han cargado a la velocidad de la luz en grandes sacas de material de obra de un conocido hiper 'low cost' del bricolaje. ¿Cuantía del botín? Por evaluar aún con el seguro, pero un dato clarifica el cálculo: las marcas que comercializa Chapeau son Prada, Gucci, Miu Miu, Valentino, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Jacquesmus, Jimmi Choo, Chloé... La media de precios se sitúa en los 2.000 largos, pero muchos de los que se han llevado superan con creces los 3.000 euros. "Un dineral...", barrunta una vecina del barrio, "ahí no compras un bolso por menos de 4.000. Sabían a lo que iban, sin duda".

Jóvenes, españoles, rápidos y decididos

Los asaltantes, de los que se sabe que son españoles y jóvenes, además de rápidos y decididos, llegaron en dos todoterrenos, misma marca y modelo, BMW X3, pero distinto color. El primero, blanco, se subió a la acera a las 4.00 horas en punto. El conductor lo estrelló primero contra la gruesa cristalera exterior. Una vez reventada, entró con el vehículo hasta la segunda barrera, una persiana metálica ubicada a tres metros de la de cristal, y la abolló hasta dejar el hueco necesario para que sus compinches enrasen por debajo.

Las cámaras de seguridad grabaron perfectamente los movimientos de los tres encargados de saquear la tienda. No les importa: el camuflaje que llevan es casi perfecto. El casi es porque se les escucha hablar en las grabaciones, así que se sabe que son españoles, pero de su aspecto no hay más que especulaciones. Los tres accedieron al interior con una agilidad que denota juventud y, estante a estante, a toda velocidad, arramblaron con los bolsos y los zapatos (se llevaron menos calzado, porque es menos valioso), los metieron en las sacas y salieron volando. A las 4.02 y unos segundos estaban fuera.

Los ladrones abandonaron el BMW blanco donde estaba, seriamente dañado en la entrada a la tienda, y escaparon con un segundo X3, pero este, de color negro. Del primero, se sabe que fue robado en Alicante a un empresario que lo tenía estacionado en la calle; del segundo, no se conoce ni la matrícula.

¿Y la alarma?

Es una de las preguntas del millón que se formulaban todos y cada uno de los numerosos curiosos que han grabado y fotografiado hasta la saciedad la destrozada entrada de Chapeau o porque ya lo sabían y se acercaban para tener su propia inmortalización del suceso -las redes no se alimentan solas- o porque se lo encontraban en el ir y venir a casa o al trabajo. "¡Madre mía! Pero, ¿qué ha pasado?", se pregunta incrédula una mujer mientras mira hacia el interior vacío. "Que han robado. Profesionales, seguro", responde otra con alma de policía. "Pues dice la policía que no tanto...", agrega un tercero. El evento del día en el Plá del Remei, sin duda.

Pero estábamos con la alarma. ¿Funcionó? Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, parece que no. Eso explicaría por qué al dueño no lo despertó la central de alarmas, sino la propia policía o por qué la única llamada al 112 proviene de un vecino que, alarmado por el brutal estruendo de la cristalera estallando en mil pedazos, se levantó y asomó a la ventana justo a tiempo para verles subiéndose al segundo coche. En principio, y a falta de una corroboración más profunda, parece que los ladrones habrían inutilizado el sistema de alarma, posiblemente con algún tipo de inhibidor, pero aún no está claro.

"Tenía que pasar, lo sabíamos", dice, abatido, el propietario. Chapeau es una de esas tiendas que fácilmente puede convertirse en objetivo de los ladrones. "Hemos tenido robos, sí, pero nada como esto. Alguien que entra y sale corriendo con una prenda o un bolso, pero ¿esto? En absoluto. Aunque en cierta manera esperábamos que pasara. Igual que han cometido robos de este tipo en otras tiendas de lujo, como la de Louis Vuitton o Apple", reflexiona Tamarit. "¿Estás segura de que la Policía los va a detener?", pregunta con desesperanza.