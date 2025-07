Ocho años de prisión para el ‘hacker’ ruso buscado por el FBI en Castellón

Un juez de la Audiencia Provincial de Castellón condenó al hacker ruso conocido en internet por el alias de Loquero a un total de ocho años y medio de prisión al encontrarlo coautor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (cinco años) y de blanqueo (tres años y seis meses).

Además, le impuso una multa de 500.000 euros, según la sentencia a la que tuvo acceso ayer Mediterráneo.

La mitad de lo que le pedían

Loquero, de 40 años, fue absuelto de los otros dos delitos por los que se lo juzgó: estafa y pertenencia a grupo criminal. Así, finalmente el hacker recibió una pena cercana a la mitad de lo que la Fiscalía reclamaba, que eran 15 años.

Por otro lado, el otro acusado, un colaborador también de origen ruso y de 61 años, fue condenado a un año y diez meses por blanqueo de capitales, una pena muy similar a lo que el Ministerio Público reclamaba (dos años).

A esta sentencia cabe recurso y las defensas de ambos acusados dijeron a este diario que la recurrirán, al no estar conformes con la decisión adoptada.

El FBI en Castellón

Este caso, cuyo juicio oral fue en junio y duró tres días, tuvo la peculiaridad de que en él participó el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos.

En concreto, dos agentes del FBI llegaron a desplazarse a Castelló para estar presentes junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los registros policiales en oficinas de la plaza Santa Clara y la avenida Hermanos Bou, así como en la detención de Loquero, quien en el juicio llegó a decir que dichos agentes lo amenazaron con encerrarlo en Guantánamo. El condenado reconoció en su declaración parte de los delitos pero trató de restar importancia a su papel, afirmando que no era un hacker.

Víctimas en Amazon y PayPal

Sin embargo, el juez consideró como hechos probados que Loquero se dedicó desde 2013 a 2016 a «la obtención masiva no autorizada de datos personales», en concreto, pares de usuarios y contraseñas de sitios web como Amazon, PayPal y eBay. «Todo ello con el objetivo final de que dichos datos pudieran ser utilizados en ulteriores actos de defraudación económica, mediante su utilización (no consentida por los titulares de las cuentas) en servicios on line», añadió el juez.

Lo hacía en la deep web, en la plataforma Slilpp, clausurada por el Gobierno de EEUU en 2021.

Más de 5,5 millones de credenciales

La sentencia apoya la tesis del fiscal de que se le encontraron 5.531 millones de credenciales y que ganó 647.000 euros. Además, según el juez, de las contraseñas vendidas por Loquero se hicieron compras sin consentimiento por valor de 15 millones de euros.

En cuanto al blanqueo, según el juez quedó probado que utilizó una empresa pantalla para dar «apariencia legal» a sus beneficios, así como que blanqueó otra parte de las ganancias en colaboración con el otro varón implicado, mediante un sistema de intercambio entre bitcoins y tarjetas de bancos rusos.

Las dos absoluciones

El juez consideró que «no hay grupo criminal» en esta causa, sino «confluencia sucesiva de distintos intervinientes criminales». Entiende el magistrado que cada uno «actúa por su cuenta» y por tanto, a pesar de que había tres personas en los negocios de Loquero en Slilpp, no se puede condenar por grupo criminal.

En cuanto a la supuesta estafa, el juez la desestimó por no haberse incluido este delito en un auto de 2023.