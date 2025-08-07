Impresionante susto a un embolador en el Port de Sagunt

Un embolador acabó protagonizando un gran susto este miércoles por la noche en el Port de Sagunt, durante las fiestas patronales.

Fue en el segundo astado de la noche cuando, tras ponerle las bolas y cortar la cuerda, el animal se fue hacia el peñista a toda prisa, logrando alcanzarle, golpearle y tirarle al suelo.

Por suerte, tras derribarle, el animal no se ensañó con él sino que se fue en otra dirección y el hombre pudo levantarse sin llegar a resultar herido, como han explicado desde la Federación de Peñas que organizan los festejos.

Tras ser asistido en la ambulancia, fue trasladado al Hospital de Sagunt por precaución pero recibió el alta en la misma noche "sin mayores consecuencias", según las mismas fuentes.

Gran afluencia

Al margen de este incidente, la gran afluencia a los actos sigue marcando estas fiestas que el miércoles incluyeron numerosas actividades para los más pequeños, desde el chupinazo infantil, talleres, hinchables acuáticos, vehículos de los cuerpos de seguridad que despertaron gran curiosidad o una merienda con horchata y fartons a la que acudieron 800 personas.

También se hizo el I Concurso infantil de recortadores con carretones a la que acudieron 80 pequeños, entre los que se contaron tres niñas. Se trataba en su mayoría de adolescentes de entre 12 y 15 años pero también hubo un niño de 4 años con un reducido capote. "¡Se llenó toda la plaza. Hasta las gradas. Fue superchulo, así que el año que viene seguro que repetimos!", afirman desde la comisión organizadora.