Se precipita de 5 metros al intentar bajar a una cala en Alicante

Las calas paradisíacas son a veces peligrosas. Del paraíso al infierno hay un paso, un mal paso. Un varón de 60 años fue rescatado en Calp ayer miércoles a mediodía tras caer al mar cuando intentaba descender a una cala desde una zona rocosa del Penyal d’Ifac. En la operación ha participado la nueva Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima de la Policía Local de Calp (UVIM), que, tras recibir un aviso del 112, se dirigió a las inmediaciones del Penyal y logró localizar al herido.

Caída de 5 metros

Una vez fondeada la embarcación, uno de los agentes se lanzó al agua para socorrerlo, mientras el otro permaneció a bordo dirigiendo la maniobra. El afectado, que sufrió golpes en la espalda, el pecho y la cabeza, manifestó haber sufrido una caída de aproximadamente cinco metros de altura al intentar descender a una cala.

En la evacuación del herido intervinieron, además de diversos agentes de la Policía Local de Calp, bomberos, servicios sanitarios, un socorrista de la empresa EULEN e incluso un aficionado al paddle surf que se encontraba en la zona.