Incendio forestal en la zona del pantano del Sitjar de Onda
Medios aéreos acuden para sofocar el fuego
La provincia de Castellón está a las puertas de los días más calurosos del año, y por esta razón se tienen que extremar las medidas de prevención contra los incendios. Una circunstancia que este año viene acompañada de fuertes episodios de lluvia durante los últimos meses, por lo que ha aumentado la masa vegetal en las zonas forestales.
En medio de esta cautela, el Consorcio Provincial de Bomberos ha dado a conocer la declaración de un incendio en las inmediaciones del pantano de Sitjar, en el término de Onda. Hasta allí se han desplazado operativos de la Diputación, así como de la Generalitat.
Los elementos que actúan son tres unidades de los bomberos de Castellón, tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat, y cuatro dotaciones aéreas, además de un coordinador forestal de bomberos de la Diputación.
Llamamiento a la prudencia
Precisamente en el día de hoy, desde la administración provincial se había hecho un llamamiento a la ciudanía para que se respte la naturaleza, con consejos elementales como no dejar basuras, no encender fuego de ningún tipo o lanzar colillas. Estos días hay un aumento de las temperaturas, por lo que los parajes naturales son uno de los puntos más sensibles.
Noticia en elaboración.
