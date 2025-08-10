Accidente de tráfico en la Vall: tres vehículos implicados

El fin de semana en las carreteras de Castellón concluye con un accidente de tráfico ocurrido en la carretera nacional 225, a la altura de la Vall d'Uixó, en el tramo sentido a Segorbe. Segun ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, CICU, el aviso se ha recibido a las 17.40 horas, por un accidente entre dos turismos y una autocaravana.

Para atender a los afectados se han movilizado dos unidades de ambulancia de soporte vital básico y una SAMU, cuyo equipo médico ha atendido a cinco personas. Cuatro de ellas con cuadros de contusiones, tres mujeres y un hombre de edades comprendidas entre 32 y 56 años. La persona con peor pronóstico es un joven de 19 años, atendido por politraumatismo.

Traslados a hospital

Todos ellos han sido trasladados en ambulancias de soporte vital básico al hospital La Plana de Vila-real.

Los hechos han ocurrido a media tarde en el kilómetro 12,5 de esta carretera. Además de la atención a los vehículos y sus ocupantes, se ha producido una congestión en el tráfico por esta vía. Vecinos detallan que este punto está considerado como conflictivo, debido a la concentración de siniestros que se producen.

En el fondo de la imagen, la retención causada por el acidente. / Aida Albiar

No es el único incidente ocurrido en este segundo fin de semana de agosto en red de carreteras de la provincia. En el mediodía del domingo hubo un siniestro en la autopista AP-7, a la altura de Orpesa, que ha dado como resultado la evacuación de dos heridos leves al hospital General de Castelló, y unas retenciones de 3,5 kilómetros en los carriles en sentido València.