Apuntan a una negligencia como causa del incendio forestal de Onda

La provincia de Castellón vivirá en la semana del 15 de agosto las jornadas más tórridas en lo que va de 2025, con una ola de calor que ha activado la alerta meteorológica amarilla y el nivel de prevención rojo de incendios forestales. A las circunstancias propias de cada verano, en esta ocasión se suman las fuertes lluvias de los meses anteriores, que han elevado la presencia de masa forestal, susceptible de arder con facilidad en los meses más secos del año.

En medio de este panorama, la localidad de Onda sufrió el sábado un incendio en las inmediaciones del pantano del Sitjar, declarado a las 16.00 horas, que podría haber causado estragos de no ser por la intervención de las unidades terrestres y aéreas desplazadas hasta la zona, así como por la baja velocidad del viento. Pese a ello, los bomberos tardaron más de dos horas en perimetrar el fuego, que no pudo ser controlado hasta las 21.00 horas.

El posible origen del fuego

En los últimos días se habían reforzado los llamamientos de las autoridades para extremar las precauciones, que incluyen consejos tan elementales como la necesidad de no hacer ningún tipo de fuego, por pequeño que sea. Según informó la Policía Local de Onda, la causa de este incendio estaría en una supuesta negligencia por una colilla.

Una información que ha podido ser corroborada por este periódico. Los primeros agentes que se acercaron al lugar de los hechos encontraron a una mujer que intentaba apagar un foco de fuego con una toalla, y contó que se habría producido de manera involuntaria.

Investigación en manos de la Guardia Civil

Posteriormente se hizo cargo la Guardia Civil, una vez se había hecho identificación de esta persona por parte de la Policía Local. La Benemérita tiene asumida la investigación sobre lo sucedido.

El Ayuntamiento y la Policía Local de Onda han recordado en sus canales oficiales la importancia de extremar las precauciones en estos días de altas temperaturas y avisar de inmediato al 112 ante cualquier indicio de humo o fuego, sobre todo ante la alerta por nivel 3 de riesgo de incendios forestales, declarada para el lunes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Onda sería una de las localidades con temperaturas más elevadas, de hasta 39 grados.

Gran despliegue de medios de extinción

En las labores de extinción actuaron un total de cuatro dotaciones de bomberos, una unidad de mando y un coordinador forestal del consorcio provincial, cinco unidades de bomberos forestales y cuatro medios aéreos de Generalitat, con un helicóptero y tres aviones. También se hizo uso de un dron de la Policía Local para detectar si había gente en las inmediaciones, a fin de evitar riesgos.