Accidente mortal: Un motorista choca contra un jabalí y fallece en el acto
El hombre, de 51 años, falleció en la carretera de Barx cuando circulaba por la noche
Sergi Sapena
Los jabalís se han convertido en un peligro en las carreteras y están causando accidentes de extrema gravedad. En la Safor no hay semana que se produzca algún incidente con estos animales, especialmente durante las noches, cuando es más difícil apreciar su presencia en las carreteras y, además, crece el movimiento de los cerdos salvajes para buscar comida.
El pasado viernes uno de esos accidentes revistió la máxima gravedad, dado que un hombre de 51 años, vecino de Gandia, pereció al colisionar la moto en la que circulaba con un jabalí. Ocurrió poco antes de las 11 de la noche en el tramo de la carretera de Barx que va desde la rotonda de l'Ermita hasta la rotonda de acceso al Camí Pinet.
Según señalan fuentes policiales, tras tener constancia de la colisión, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Gandia y de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, así como un equipo de médicos y una ambulancia. En ese lugar, sin embargo, solo se pudo certificar la muerte del motorista debido al impacto sufrido en la caída.
La carretera de Barx, junto a las situadas en Oliva y las que discurren entre Gandia y Villalonga, especialmente en los tramos más cercanos a las montañas, figura entre las más peligrosas por la presencia de jabalís. De hecho, la Diputación de València, titular de esa vía, situó hace unos meses varias señales advirtiendo de la presencia de los animales y reclamando la máxima prudencia a los conductores, especialmente en horario nocturno.
En este caso, el motorista, efectivamente cuando ya era de noche, no pudo esquivar al animal y el trágico suceso se cobró su vida.
