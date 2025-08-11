En Galicia
Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja
Los agentes de la Policía Local detuvieron al hombre cerca de la vivienda donde ocurrieron los hechos
Redacción
La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 28 de julio a un menor de 17 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja, mayor de edad.
Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos sobre las 13.00 horas, cuando recibieron la llamada de una persona que advertía de que una mujer estaba siendo agredida en una vivienda. Cuando llegó la Policía, los efectivos desplazados al lugar coincidieron con la mujer saliendo del ascensor, llorando y muy nerviosa.
A continuación, la víctima explicó que no era la primera vez que sufría agresiones físicas y verbales por parte de su pareja, un joven de 17 años. En esta ocasión, comenzó una discusión por los celos de él que desembocó en una pelea en la que el móvil de la chica acabó en pedazos. También confirmó que llevaba pocos días viviendo con él y que ya había recibido mensajes en su teléfono en los que la insultaba y la amenazaba de muerte, del mismo modo que a un familiar.
Finalmente, los agentes detuvieron al hombre a escasos metros de la vivienda.
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- 15.000 viviendas de Castellón corren el riesgo de quedarse fuera del mercado de la venta o el alquiler