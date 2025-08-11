Detenido en Zaragoza un entrenador de motocross por abusos sexuales a un menor de edad

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes 5 de agosto a un hombre como presunto autor de un delito contra la libertad sexual de un menor de 16 años y otro por quebrantamiento de condena. Se trata de una investigación que comenzó por la denuncia de un joven de 13 años al que habría acosado sexualmente y al que habría ofrecido dinero a cambio de realizar algunas prácticas sexuales. El presunto autor colaboraba entrenando a jóvenes en un circuito de motocross de una localidad zaragozana donde la víctima practicaba este deporte y donde se había ganado la confianza del denunciante para tratar de mantener relaciones sexuales con este.

El detenido pasó a disposición judicial el miércoles 6 de agosto y se encuentra en prisión provisional. Se le imputa además del delito contra la libertad sexual, otro de quebrantamiento de condena ya que tenía una sentencia judicial que le impedía acercarse a menores y no había cesado su actividad pese a la orden.

Durante la tramitación del atestado, los agentes encargados de la investigación practicaron dos entradas y registros en dos domicilios en los que residía el detenido tratando de obtener nuevos vestigios relacionados con el ilícito penal investigado. El material intervenido todavía tiene que ser analizado por lo que no se da por cerrada la investigación y del cual se espera obtener información que permita localizar a otras víctimas.