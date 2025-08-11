Fallece un hombre de 88 años por ahogamiento en la playa de Les Amplàries

A pesar de las maniobras de reanimación de los socorristas y el SAMU, no se ha podido hacer nada por salvar su vida

El hombre de 88 ha muerto en la playa de Les Amplàries de Orpesa.

El hombre de 88 ha muerto en la playa de Les Amplàries de Orpesa. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Un hombre de 88 años ha fallecido sobre las 10.15 de este lunes en la playa de Les Amplàries de Orpesa. El CICU recibió el aviso de que un hombre había sido rescatado del agua y se encontraba sin respiración. Los socorristas han iniciado las maniobras de RCP hasta la llegada del SAMU que ha continuado con las maniobras de RCP avanzada.

No ha habido respuesta por parte del hombre, y los efectivos médicos han confirmado el fallecimiento. La autopsia revelará las causas.

Con este fallecido, el número de ahogados asciende a un total de 7 desde el comienzo de la temporada veraniega. La anterior muerte por ahogamiento fue la de un hombre de 75 años se produjo este jueves en la playa Monument a les Set Paraules de Vinaròs.

