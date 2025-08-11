La Policía Local de Castelló evita tres robos en una semana

La Policía Local de Castellón ha evitado en la última semana tres robos en domicilios y propiedades privadas gracias a la rápida y eficaz colaboración ciudadana. En el primero de los casos, ocurrido en la mañana de este domingo, los agentes detuvieron a varón de 38 años y vecino de Castellón, como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

La actuación se produjo sobre las 07.00 horas, tras el aviso de un vecino al Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias, alertando de un hombre que había forzado la valla de una obra en la calle Doctor Vicente Altaba y accedido a una caseta donde se almacenaban herramientas y maquinaria de obra.

Al llegar al lugar, la patrulla ha localizado al sospechoso con los objetos ya dispuestos para ser trasladados, por lo que procedió a su detención. El arrestado y las diligencias fueron trasladados a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.

En el segundo suceso, registrado el martes a las 00.10 horas en el camino La Ratlla de Almazora, una patrulla sorprendió a un varón en el interior de una propiedad privada tras recibir un aviso ciudadano. El individuo fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa, evitando así que pudiera sustraer efectos del inmueble.

El tercer caso tuvo lugar el pasado viernes en la calle Joligroc, donde los agentes arrestaron a un hombre y una mujer, ambos con numerosos antecedentes policiales, por un presunto delito de robo con fuerza y allanamiento de morada.

Los sospechosos fueron sorprendidos mientras cargaban mobiliario en un vehículo estacionado frente a la vivienda y diversos enseres sustraídos del interior. La rápida intervención policial permitió recuperar los objetos y poner a los detenidos a disposición de la autoridad judicial.

Implicación vecinal

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha subrayado que “la implicación de los vecinos es una pieza fundamental en el mantenimiento de la seguridad en la ciudad”. Además, ha destacado que la Policía Local trabaja de manera constante en coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar una respuesta ágil y efectiva ante cualquier incidencia.

Ortolá ha insistido en que “la colaboración ciudadana es un pilar básico de la seguridad” y ha recordado que “el número de teléfono 092 está disponible las 24 horas para comunicar cualquier hecho sospechoso”.

Además, ha declarado que “nuestra ciudad cuenta con un cuerpo policial que trabaja de la forma más eficaz posible para garantizar la seguridad de los castellonenses, pero la eficacia se multiplica cuando los vecinos se implican y avisan de inmediato ante cualquier actitud extraña o potencialmente delictiva”.

El edil también ha advertido que “no vamos a tolerar conductas incívicas ni delictivas que pongan en riesgo la convivencia. Castellón es una ciudad segura y queremos que siga siéndolo. No vamos a permitir que la acción de unos pocos altere la paz de nuestros vecinos. Vamos a actuar con firmeza, con todos los medios a nuestro alcance y con la máxima coordinación entre cuerpos de seguridad para frenar y perseguir cualquier intento de robo, allanamiento o vandalismo”.