Un rayo provoca un incendio de vegetación en Torás
La Diputación ha movilizado una unidad de bomberos a la que se han unido otras dos de bomberos de la Generalitat
Iván Fernández
Un rayo es la posible razón del incendio de vegetación que se ha producido esta tarde en la zona del camping Los Cloticos de Torás. El Consorcio de Bomberos de la Diputación ha movilizado una dotación hasta el lugar de los hechos, a donde también se han desplazado 2 unidades del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat. Además, también ha actuado un coordinador forestal.
El fuego, que ya ha sido extinguido, ha quemado 4 metros cuadrados de vegetación. En un principio, se ha movilizado un helicóptero, pero no ha sido necesaria su actuación. Como precaución, una unidad de bomberos se ha quedado a refrescar el lugar del incendio, para evitar que se reavive.
