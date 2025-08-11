Retenciones de varios kilómetros en Benicàssim tras el choque de tres vehículos
El incidente se ha producido en el kilómetro 425 de la AP-7 y la actuación de los bomberos ha producido un atasco
I. F.
Sobre la 16.30 de la tarde, tres vehículos han colisionado en el kilómetro 425 de la AP-7, en el término de Benicàssim. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se han dirigido hasta el lugar para atender el incidente, en el que no se han tenido que lamentar heridos.
Según informan desde la Guardia Civil de Tráfico, los trabajos para retirar los tres vehículos implicados en el accidente provoca en estos momentos retenciones de entre 2 y 3 kilómetros, tanto en la AP-7 como en la N-340, en sentido a Tarragona.
Desde Tráfico, han señalado que estas retenciones se prolongarán, mientras se produce la retirada del tercero de los vehículos. En estos momentos, ya se había producido la retirada de los otros dos.
