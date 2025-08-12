Un tranvía arrolla a una furgoneta en la avenida Catalunya en València

Uno de los tranvías de la línea 4 de Metrovalencia ha arrollado a una furgoneta en la rotonda de la V-21, junto a la Avenida de Tarongers, en València.

El accidente se ha producido al mediodía de este martes, sobre las 12.15 horas. Al parecer, el vehículo, una furgoneta de una empresa de desguaces, por motivos que aún se desconocen ha sido sorprendido por el tranvía. Fruto de la colisión el vehículo ha volcado, dejando una estampa impactante. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y el ocupante del vehículo ha resultado ileso.

La furgoneta arrollada por el convoy / Abraham Pérez

El accidente ha obligado a interrumpir la circulación del tranvía durante cerca de media hora. En estos momentos el servicio ya ha sido restablecido. Asimismo, no ha sido necesario interrumpir el tendido eléctrico, como viene siendo habitual en este tipo de casos, indican fuentes de la conselleria de Infraestructuras, quien tiene las competencias. Hasta el lugar del accidente han acudo agentes de la Policía Local de València, Policía Nacional, Bomberos y un SAMU.

Lugar del choque / Abraham Pérez

El conductor de la furgoneta asegura que cruzó la intersección con el semáforo todavía en verde con coches parados. Ha sido en ese momento cuando el tranvía ha golpeado el vehículo en la puerta lateral izquierda hasta provocar su vuelco. El sistema de emergencia del convoy ha parado rápidamente el tren y ha impedido que el tranvía continuase arrollando a la furgoneta volcada con el conductor en su interior.