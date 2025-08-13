Dieciocho fuegos, tres pueblos evacuados y uno confinado ponen en alerta a Extremadura

Todos los factores se han aliado (ola de calor, tormentas, abundante pasto...) para que Extremadura se haya convertido desde la tarde de este martes en una cadena de fuego. Hasta dieciocho incendios forestales se vienen sucediendo en la tarde-noche-madrugada del lunes al martes, según la información facilitada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

En concreto, entre las nueve y las diez de la noche se notificaban incendios activos en Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla, Aldea del Cano, San Vicente de Alcántara, Tornavacas, Robledollano, Fregenal de la Sierra, Talayuela, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara y Malpartida de Plasencia, este último en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe. Pasada la medianboche se informó de más fuegos en Navalmoral de la Mata, Santibañez el Alto, Casares de las Hurdes y Cilleros.

Una situación completamente extraordinaria que motivó que el Plan Infoex de Extremadura elevara la escala de riesgo al Nivel de Operatividad 2 en toda la región, por simultaneidad de incendios en distintos puntos, y a la vez solicitara a la Junta que declarara la situación operativa 2 del INFOCAEX (Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales), lo que implicaba la petición de intervención de medios estatales.

Petición de ayuda a la UME

Y así fue. A las 21.30 horas, el Gobierno extremeño decretó el nivel 2 por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente, con petición de intervención a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios estatales. Es la segunda vez que se activa este verano, tras el incendio de Las Hurdes. A esa hora ya había tres municipios evacuados y uno confinado. Un fuego virulento en el término municipal de Jarilla, en la comarca de Trasierra, junto a la A-66, ascendía en dirección a Villar de Plasencia y Cabezabellosa, hacia terrenos del Valle del Jerte. Era el que más preocupaba por su proximidad a pueblos y su entrada en zonas boscosas. «Acordamos confinar Cabezabellosa y evacuar Jarilla y Villar de Plasencia. Noche muy dura. Vamos a por ello», subrayaba el consejero de Presidencia, Abel Bautista, a las diez. Los desplazados fueron acogidos en el Pabellón de la Ciudad Deportiva y de la Data, en Plasencia, que además habilitó el Pabellón de San Miguel por si fuera necesario. Poco después también se decidía el desalojo de Cabezabellosa.

El propio Bautista lo venía advirtiendo durante la jornada: «La situación tormentosa podría producir incendios por rayos». Fue así, por un rayo, como comenzó el incendio de Jarilla, que alcanzó pronto el nivel 1 por proximidad a infraestructuras y en el que al anochecer estaban interviniendo 4 unidades de bomberos forestales, 3 medios aéreos, 2 Agentes del Medio Natural y bomberos del Miteco. Pero las tormentas estuvieron detrás de otros fuegos que no dieron tregua a los efectivos del Infoex.

En Trujillo también se alcanzó el nivel 1 a las 20.00 horas, si bien se desactivó a las 21.20 por la intervención de 2 unidades de bomberos forestales, 1 medio aéreo y agentes del Medio Natural. A esa hora se comunicaban los nuevos incendios de Mata de Alcántara, Malpartida de Cáceres y Malpartida de Plasencia.

Un incendio en Trujillo llegó ayer a nivel 1. / CEDIDA

A la una de la madrugada aún permencían activos los incendios de Villar del Pedroso, Jarilla (donde se ha ubicado el puesto de mando para seguir toda la situación), y Malpartida de Plasencia, y la Junta informaba de otros en Navalmoral de la Mata, Santibáñez el Alto, Casares de las Hurdes y Cilleros.

2.450 hectáreas quemadas en Villar del Pedroso

La cadena de fuegos comenzó realmente en la tarde del lunes, cuando se desató un fuego cuya rapidez sorprendió a los vecinos del municipio toledano de Navalmoralejo. Los 90 residentes fueron desplazados hasta la localidad vecina, Villar del Pedroso (Cáceres), situada a tan solo cinco kilómetros, donde a su vez, los 800 residentes que alberga durante el verano fueron evacuados hacia una zona de escape, junto al colegio, cuando un amplio frente de llamas alcanzó la parte Este del pueblo. En total hay más de 3.250 hectáreas arrasadas, de ellas 2.450 pertenecen a Extremadura.

32 horas recluidos

Hacia las once de la noche del lunes, el mando conjunto de Castilla-La Mancha y Extremadura los confinó en sus casas, donde han pasado 32 horas hasta que este miércoles, a las siete de la mañana, esperaban poder salir por fin a la calle, con el incendio 100% estabilizado. Sin embargo, durante la madrugada están llegando noticias de una nueva reactivación del fuego, que ponen en duda si podrán por fin desconfinarse.

Los 90 vecinos de Navalmoralejo fueron alojados en principio en la casa de cultura de Villar, al igual que ocho inquilinos de la zona Este del municipio cacereño, cuyas viviendas llegaron a sufrir daños exteriores por las llamas. El municipio se volcó en atenciones con los desplazados (comida, bebida e incluso ropa, porque muchos habían salido corriendo desde la piscina de Navalmoralejo en bañador).

Así se veía el fuego de Villar del Pedroso en sus primeras horas, con los vecinos confinados hasta hoy. / CEDIDA

El operativo al frente del incendio activó desde el lunes la situación 2 para solicitar el apoyo de la UME y de otros medios estatales. En total han participado 12 medios aéreos y más de un centenar de bomberos forestales. El fuego ya se daba ayer por estabilizado, pero el riesgo de tormentas que pudieran reactivar los focos calientes motivó que se instara a los vecinos a seguir confinados una segunda noche. Parece que esa medida ha sido acertada.