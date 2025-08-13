INCENDIO
Un incendio de vegetación obliga a desalojar una urbanización en Torrelodones (Madrid)
La rápida intervención de los Bomberos ha impedido que las llamas afectasen a las viviendas, desalojadas por el humo
Héctor González
Madrid
Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han desalojado una urbanización de Las Marías, en Torrelodones, tras producirse un incendio de vegetación en las proximidades.
Según ha informado el 112 regional, hasta 14 dotaciones terrestres de Bomberos y Brigadas Forestales, así como cuatro helicópteros, se encuentran actuando en la zona para controlar el fuego, que se ha declarado en torno a las 14:00 horas de este miércoles.
La rápida rápida intervención de estos efectivos ha impedido que las llamas afectasen a las viviendas de la urbanización, que han sido desalojadas a causa del humo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- Un pueblo de Castellón abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor
- Castellón está que arde: Un pueblo registra la temperatura más alta del año
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Orden de retirada para la bandera palestina en Penyagolosa, que iba acompañada de pintadas
- Roig anuncia las medidas para el Villarreal-Barcelona: 'Quien quiera ir a Miami, irá a Miami gratis