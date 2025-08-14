Fuegos en España
Detienen a un hombre por provocar un incendio que arrasó 4.000 hectáreas en Zamora
La Guardia Civil investiga a otro hombre por el fuego de León y detiene al posible responsable del de Ávila
T. S.
Un hombre ha sido detenido por el Seprona de la Guardia Civil de Zamora como presunto autor del incendio forestal originado en Puercas de Aliste y que se desató después por Ferreruela de Tábara Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín, Valer, Bercianos y Sesnandez de Tábara.
Además, investiga a otras dos personas más. Una por su posible relación con el incendio en Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas dos hectáreas otra como presunto responsable de un delito de incendio forestal que arrasó 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).
Sigue la investigación
La Guardia Civil continúa con las investigaciones abiertas para esclarecer todos los incendios forestales para recabar indicios que esclarezcan sus causas e identifiquen a sus autores.
A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas.
Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales
