Incendio en Teresa de Cofrentes: Los bomberos trabajan sin descanso en dos focos antes de que se disparen las temperaturas y baje la humedad

El incendio forestal de Teresa de Cofrentes, declarado ayer tras la caída de un rayo, evoluciona favorablemente tras un "cambio total en la dirección del viento", según ha afirmado el alcalde de la localidad, José Javier Jiménez, quien ha indicado esta mañana que la noche ha sido "muy tranquila".

El conseller Juan Carlos Valderrama ha confirmado este extremo al asegurar que las condiciones registradas durante las horas nocturnas han sido "favorables", puesto que se ha registrado un alto nivel de humedad relativa, de en torno al 80 %. No obstante, ha indicado que preocupan especialmente los dos focos que hoy tiene el incendio en la zona suroeste, así como las condiciones meteorológicas que puedan darse durante el día debido al aumento del calor y a la reducción de la humedad, lo que dificultará las tareas de los equipos de extinción.

Es por esto, ha explicado el conseller, por lo que las próximas horas serán cruciales y por lo que los servicios de emergencias trabajan "intensamente" para atacar los dos focos activos del incendio forestal de Teresa de Cofrentes e intentar evitar que el fuego se propague o adquiera mayor fuerza conforme las condiciones de calor y humedad varíen. La Aemet anuncia a partir del mediodía una subida de las temperaturas y una bajada de la humedad, que apenas será del 20 % y que dificultará las tareas de extinción.

Las llamas, hacia terreno quemado

A última hora de ayer miércoles, las llamas avanzaban sin control pero un cambio en la dirección del viento modificó las condiciones y obró el milagro. Según ha explicado el alcalde de Teresa de Cofrentes, "la lluvia" de las tormentas registradas en la zona por la tarde "ayudó", pero fue el cambio del viento lo que hizo que las llamas retrocediesen al empujarlas "hacia el terreno quemado".

Si esto no hubiera sido así, "habría sido imposible" atacar el fuego porque "las montañas son muy quebradas y por tierra no se puede entrar en esa zona", ha destacado José Javier Jiménez. "Sólo pueden acceder los medios aéreos y, por la noche, no pueden trabajar", ha agregado. Ya esta mañana, "de cara al día", se han vuelto a incorporar los medios aéreos y "todo parece indicar que el dispositivo va a funcionar muy bien".

Desde primera hora de la mañana trabajan en el lugar casi 200 efectivos de diferentes servicios de emergencia, así como ocho medios aéreos, uno de ellos llegado desde Aragón. Por la noche, numerosos efectivos han permanecido en la zona del siniestro.

El ingeniero forestal Ferran Dalmau ha señalado a los micrófonos de À Punt que, en la actual situación del incendio de Teresa de Cofrentes, se espera "que en las próximas horas haya buenas noticias". El alcalde de la localidad, por su parte, también ha indicado que, tras la noche, los efectivos de extinción "ya casi se han hecho con el fuego".

La situación de los desalojados

El siniestro obligó ayer a desalojar a una quincena de personas que se encontraban en viviendas diseminadas. El alcalde de Teresa de Cofrentes ha explicado que "se avisó con tiempo" y el desalojo fue un éxito.

Todas las personas "fueron a la localidad y no fue preciso realojar a nadie porque se quedaron en sus viviendas o en casas de familiares o amigos". El conseller Valderrama ha anunciado hoy que no está previsto que estas personas regresen por el momento a los domicilios ubicados en la zona del incendio.