Muere una motorista de 61 años al arrollarla un coche que se dio a la fuga
El accidente ocurrió en la carretera de les Marines de Dénia y la víctima iba de acompañante en la motocicleta
El vehículo que colisionó con la moto y al que se busca es de color gris y tiene matrícula francesa
Alfons Padilla
Una mujer de 61 años que viajaba de acompañante en una motocicleta falleció ayer en Dénia al arrollarla un coche, que se dio a la fuga. El accidente ocurrió sobre las 19.00 horas en la carretera de les Marines, en el cruce con al calle Riu Amadorio. La mujer resultó herida de extrema gravedad. Se llegó a movilizar al helicóptero medicalizado, pero finalmente no se realizó la evacuación, ya que la ocupante de la moto falleció.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones. Tanto el conductor de la moto como la mujer que iba con él son de nacionalidad francesa. También intervinieron la Policía Local y los sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico.
El vehículo que chocó con la motocicleta es de color gris y tiene también matrícula francesa. Se he realizado un llamamiento para que, si alguien ve un coche de estas características y con abolladuras o golpes, avise de inmediato a las autoridades.
