Susto en Orriols: Seis personas atendidas por el incendio en una vivienda
El fuego se ha declarado en el segundo piso de un edificio en la calle Padre Viñas
Lucía Prieto
Un incendio en una vivienda del barrio valenciano de Orriols deja seis personas atendidas por inhalación de humo. Tres de ellos han recibido el alta in situ, mientras que las tres ocupantes de la vivienda, una madre y sus dos hijas, han sido tralsadados al hospital Clínico en ambulancia para supervisión médica. El fuego se ha declarado en el número 60 de la calle Padre Viñas, esquina con Agustín Lara, en una vivienda situada en la segunda planta.
Hasta el lugar del incendio se ha desplazado una dotación de bomberos y ambulancias. Una vez extinguido el fuego, los bomberos en estos momentos realizan labores de inspección de otras viviendas para controlar que no hayan sido afectadas, y de ventilación del lugar del siniestro.
