Un joven se atrinchera con un arma en su casa de Agost durante más de 16 horas
La Guardia Civil realiza un amplio despliegue de seguridad mientras psicólogos y negociadores intentan que se entregue
L. Gil López
Un joven de 25 años permanece atrincherado en su casa de Agost con un arma desde las dos de la madrugada. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo en la calle Fermín Sánchez, a apenas unas decenas de metros del Ayuntamiento.
Los hechos empezaron en la madrugada del miércoles en torno a las dos cuando el padre del joven llamó a la Policía Local alertando de que su hijo se había encerrado en un cuarto y no quería abrir, explica el alcalde, Juanjo Castelló.
Se da la circunstancia de que la familia son cazadores, de ahí que hubiera armas en el interior del inmueble.
Además de la Policía Local, se desplegaron agentes de la Guardia Civil, más de cinco vehículos, que han cortado el paso tanto a los coches particulares como a los vecinos.
Diálogo
Al lugar han acudido desde primera hora también psicólogos y negociadores y están intentando que deponga las armas. Los padres y un hermano también han hablado con él para tratar de convencerle.
"El joven lleva muchas horas despierto, se trata de que todo salga bien y se solucione de forma pacífica", ha indicado el alcalde.
Los edificios de la calle Fermín Sánchez no han sido desalojados durante el operativo.
Vecinos consultados por INFORMACIÓN explican que, al parecer, el joven tiene problemas de salud mental y no se había tomado su medicación.
