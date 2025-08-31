VIOLENCIA DOMÉSTICA
Muere una mujer de 48 años tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro (Madrid)
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina
Europa Press
Una mujer de 48 años ha muerto en el Hospital de Valdemoro tras recibir este sábado una puñalada presuntamente por parte de su hermano, quien ya ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los hechos, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina. La detención del hombre, de 46 años, se produjo tras cometer la agresión, según ha adelantado 'El Mundo'.
Según Emergencias Comunidad de Madrid, la mujer recibió una puñalada bajo el esternón e ingresó grave en el Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció. Los profesionales lograron revertir la parada cardiaca en dos ocasiones.
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- El mercado no termina para el Villarreal: Vargas, Etta Eyong y Franculino, los nombres propios
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Maribel Vilaplana reaparece en el estadio del Elche y enciende las redes
- Benicàssim resuelve el PAI del sector del Serradal, tras años de bloqueo
- Los 'puntos negros' de Castelló que emergen con las fuertes lluvias. Aquí los tienes
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok