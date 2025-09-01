El capataz de la marihuana, condenado en Castellón a tres años y tres meses de prisión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a penas que suman tres años y tres meses de prisión al integrante de una banda dedicada al cultivo de marihuana en naves industriales.

La sentencia, que ha sido declarada firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes durante el juicio, establece que el acusado cometió un delito contra la salud pública, otro de integración en grupo criminal y un delito continuado de defraudación de fluido eléctrico.

Tráfico de drogas a gran escala

El acusado, junto a al menos otros cinco individuos ya condenados antes por estos mismos hechos, formaba parte de un grupo delictivo asentado en Castellón que se dedicaba al tráfico de marihuana a gran escala.

¿Cuál era su misión?

En concreto, el ahora penado tenía encomendado el cuidado de las plantas que la organización tenía en una nave industrial alquilada en el año 2018 en la capital de La Plana, que contaba con una conexión no autorizada a la red eléctrica para evitar el pago del elevado consumo que exigía la actividad ilegal.

En ese recinto las fuerzas de seguridad decomisaron más de 30 kilos de sustancia estupefaciente que habrían reportado al grupo un beneficio de más de 44.000 euros, según se recoge en la sentencia.

El tribunal, en aplicación del acuerdo suscrito por la defensa y la Fiscalía con la aceptación del propio reo, ha acordado sustituir a éste las penas de prisión impuestas por su expulsión de España y la prohibición de entrada en el territorio nacional durante ocho años.