Un fallecido en un nuevo tiroteo en Xirivella
Los dos autores de los disparos se han dado a la fuga a bordo de un vehículo
Abraham Pérez
Un nuevo tiroteo, el tercero en menos de diez días, ha dejado a un fallecido por el impacto de las balas en Xirivella. El suceso ha tenido lugar sobre las 9.50 horas de este jueves en la esquina entre la Plaza Gerardo Garcés con la Avenida Constitución de la localidad de l'Horta Sud.
Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente un equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona, cuyos agentes han prestado las primeras asistencias al herido, cuya edad de momento no ha trascendido.
Según ha podido saber este diario, se trataría de un varón de 35 años de edad que habría quedado inconsciente en la calle y que, finalmente, ha fallecido dada la gravedad de las heridas. Varias patrullas de la Policía Nacional han acudido inmediatamente a la zona y los agentes buscan al autor de los disparos, quien se habría dado a la fuga a bordo de un vehículo. Hasta el lugar del tiroteo han acudido siete patrullas de la Policía Nacional, un Soporte Vital Básico y un SAMU. El equipo sanitario de Soporte Vital Básico ha realizado la reanimación cardiopulmonar básica al hombre herido hasta la llegada de la unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha continuado con la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento. Una furgoneta del Instituto de Medicina Legal de Valencia se encuentra en la zona a la espera de que la Comisión judicial ordene el levantamiento del cadáver, que será trasladado al IML, donde se le realizará la autopsia.
Un tiroteo en plenas fiestas
El tiroteo se ha producido a escasos metros del barracó Jove que se ha instalado con motivo de las fiestas patronales que celebra estos días la localidad, concretamente en la esquina entre la Plaza Gerardo Garcés con la Avenida Constitución.
Especialistas de la Unidad Científica de la Policía Nacional están realizando una inspección ocular de la zona en busca de vestigios de autor o autores de este homicidio. Según los primeros datos, se trataría de dos hombres que han comenzado a disparar a bocajarro contra la víctima y, tras consumar el crimen, se han fugado a bordo de un coche gris. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y está procediendo a la revisión de las cámaras de seguridad del municipio.
- Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Adiós a la 'incertidumbre' del campo: Castellón encara el nuevo año agrícola con los embalses en máximos desde 2002
- El periodista benicense de À Punt agredido en Alcalà: 'Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Mor Vicent Grau, històric de l'esquerra política valencianista de Castelló
- Opinión | CD Castellón: Y así se seguirán tomando