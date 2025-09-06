Víctimas denuncian que su agresor, condenado en julio, ya está en la Vall d'Uixó

En noviembre de 2024, una vecina de la Vall d’Uixó decidió arrodillarse frente al retén de la Policía Local durante días, para pedir a las autoridades el internamiento del agresor de su hijo. Según relataba, en la noche de Halloween, ese joven, residente en el municipio y que acumula numerosos antecedentes por agresiones y actos violentos, lo atacó con un cuchillo provocándole una herida en el cuello.

El pasado mes de julio fue juzgado por un incidente previo, cometido en el 2017, en el que le cortó la oreja a otra persona y por lo que fue condenado a un máximo de tres años de internamiento psiquiátrico en un centro penitenciario. Ayer, María José recibía una llamada en la que la avisaban de que el agresor de su hijo, pese a esa condena, «vuelve a estar por la Vall, como si nada». Ha pasado poco más de mes y medio.

Una víctima se ha cruzado con él por la calle

Explica que ayer por la mañana, una de sus víctimas se cruzó con él por la calle, «está completamente seguro, porque lo conocemos muy bien». Sorprendido, pues conocía la condena, se puso en contacto con María José para advertirla.

Cuando esta vecina de la Vall quiso denunciar públicamente el caso de la agresión de su hijo, pedía insistentemente el internamiento del agresor, «porque aunque tiene que estar medicado, no lo hace y es violento». En aquel momento, tras consultar con distintas fuentes, este periódico pudo confirmar que ha sido detenido al menos una decena de veces.

Falta de información

Tras tener conocimiento por parte de sus víctimas de su supuesta puesta en libertad, Mediterráneo trató de confirmar su puesta en libertad, pero en el centro penitenciario no se facilita información de los internos por la ley de protección de datos. Otras fuentes tampoco tienen constancia de que esté en la Vall, pero tampoco pueden desmentir que sea así.

Letrados consultados por este periódico señalan que sería «de lo más normal». La pena a la que ha sido condenado especifica con claridad que el internamiento es de hasta tres años como máximo. Por lo que puede ser puesto en libertad antes, «en el momento en que se considere que está curado».

Al tratarse de una persona con un trastorno mental reconocido, se entiende que cometió el delito en un momento de enajenación y no era consciente de lo que estaba haciendo. A estos condenados, en los centros de internamiento les pautan medicación y en cuanto se considera que se ha controlado la enfermedad, son puestos en libertad, incluso si solo han pasado unas semanas encerrados.

Para María José y otras víctimas, sus antecedentes deberían pesar en estas decisiones. «No se puede vivir con miedo», afirma.