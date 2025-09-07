Piden dos años de prisión para un hombre por intentar llevarse a su expareja con un cuchillo

La Fiscalía Provincial de Castellón solicita dos años de prisión, uno por un delito de detención ilegal en grado de tentativa y otro por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, para un hombre de 28 años por supuestamente intentar llevarse a su expareja, amenazándola con un cuchillo de grandes dimensiones.

Los hechos, ocurridos el 10 de enero de 2019, serán juzgados el próximo 22 de septiembre en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real.

Según explica el escrito de acusación, al que tuvo acceso Mediterráneo, la víctima había finalizado su relación con el acusado, con el que convivió en Alzira (Valencia), en septiembre de 2018 y se marchó al domicilio de sus padres llevándose con ella a uno de sus dos hijos.

Pero el hombre, con la ayuda de los otros dos acusados, decidió personarse en la nueva residencia de su expareja portando un arma al parecer de fogueo y varios cuchillos de grandes dimensiones.

El hombre, después de acceder en el domicilio de forma agresiva, expresó su creencia de que la mujer y el menor eran de su propiedad. Así, para amedrentar a su expareja y al resto de sus familiares que estaban en la casa, espetó «¿dónde estás que te vamos a matar? ¿Dónde está tu padre que los vamos a matar. O te vienes conmigo o te vamos a matar».

Varios disparos y cortes

Los familiares de la perjudicada se interpusieron con lo que se inició una pelea en la que uno de los tres acusados efectuó varios disparos con el arma que portaba. Además, el hombre intentó llevarse a su expareja por la fuerza, tras amenazarla con un cuchillo.

Con la intención de menoscabar su integridad física, le efectuó varios cortes en el brazo izquierdo y le propinó diversos golpes en la cabeza. A causa de esto, le provocó contusiones en el cráneo y una herida superficial en el antebrazo izquierdo. Como consecuencia de esta agresión, la víctima presenta una tumefacción leve en la región frontal con 5 heridas que van de los 10 a los 20 centímetros de longitud.

Por estas lesiones, la Físcalía pide que el hombre indemnice a su expareja con 480 euros. Además, se les reclama a los tres acusados, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 3.000 euros por las lesiones morales provocadas.

Aparte del año de prisión por cada uno de los delitos de los que se le acusa, a la expareja de la víctima se le solicita la privación del permiso de tenencia y porte de armas durante tres años. También se le pide la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del domicilio, el lugar de trabajo o cualquier donde se encontrara la víctima durante tres años.