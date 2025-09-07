Un autocar vuelca en Barcelona y deja 53 heridos, dos de ellos graves

Un autocar con unos 60 pasajeros ha volcado este domingo al mediodía en la C-32 en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, dejando a 53 heridas, dos de ellas en estado grave y uno menos grave. Se ha vuelto a cortar totalmente la carretera por la gestión del accidente, registrando unos 3 kilómetros de retenciones.

Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Catorce dotaciones de los Bomberos de la Generalitat catalana se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). De las 53 personas atendidas, dos han sido trasladadas al Hospital Germans Trias en estado grave; dos al Hospital Mataró (uno en estado menos grave y otro leve) y el resto leves.

El president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha explicado desde el Circuit de Montmeló donde este domingo se celebra el campeonato de Moto GP que no se teme por la vida de ninguno de los heridos graves. Ha deseado una "rápida recuperación" a los heridos y ha aprovechado, además, para pedir "prudencia y cabeza" en la carretera en un día de elevada movilidad.

El autobús se dirigía al aeropuerto

El siniestro ha ocurrido cuando, por causas que se están investigando, el autocar, de una línea regular de Moventis que se dirigía al aeropuerto procedente de Lloret de Mar, se ha salido de la carretera y se ha precipitado por un talud, donde ha acabado volcando. Los Bomberos han informado de que la mayoría de los pasajeros, entre los que figuran turistas de varias nacionalidades, han podido salir sin ayuda del autocar y subir por el talud donde fue a parar el vehículo.

Se han desplegado hasta el lugar del accidente 5 ambulancias, 2 helicópteros medicalizados y un equipo conjunto SEM-Bomberos. Los heridos leves y los pasajeros que han salido ilesos del siniestro han sido trasladados al polideportivo Can Xaubet, de Pineda de Mar (Barcelona), donde también se les proporcionará apoyo psicológico.

Los Bombers de la Generalitat catalana, que han recibido el aviso hacia las 12:22 h, han realizado una primera atención a los pasajeros y han revisado el vehículo y los alrededores por si había más personas afectadas, ha informado en un apunte en 'X'. Protecció Civil activó la prealerta del Procicat.