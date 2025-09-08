Usan una asociación de consumidores de cannabis para traficar en Burriana

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará el 24 y 25 de septiembre a cinco hombres acusados de un delito agravado de tráfico de drogas y otro de asociación ilícita por utilizar en Burriana una organización de consumidores de marihuana como tapadera para la distribución de hachís y cannabis a terceros. De estos cinco acusados, que formaban parte de la junta directiva, cuatro de ellos contaban con antecedentes penales

Esta asociación, constituida en abril de 2021, permitía mediante un sencillo trámite inscribir nuevos socios que, a partir de este momento, podían demandar la entrega de marihuana y sus derivados, sin límite en la adquisición de estos productos y sin exigir que el consumo se tuviera que realizar en el local de la asociación.

Además, para evitar que se detectaran los productos de venta y que emanara el olor característico de la marihuana y el cannabis, la asociación había sellado las rejillas de ventilación del inmueble con espuma de poliuterano y también había retirado una ventana para realizar un cerramiento que aumentara el aislamiento.

La Policía Nacional comprobó que ni la entidad ni ninguno de los acusados disponía de la autorización para la distribución de marihuana o de sus derivados. Ante esta situación, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) montó dispositivos de vigilancia en torno al local, que se desarrollaron entre el julio y noviembre de 2022.

En estos, los agentes observaron que una gran cantidad de jóvenes, tras llamar a la puerta, accedían a su interior donde permanecían durante tres o cuatro minutos, antes de marcharse. Por esto, fueron interceptados y se les levantó acta por la aprehensión de marihuana y hachís en bolsas de plástico transparente.

Ante estas evidencias, la Policía Nacional solicitó la entrada y el registro en las instalaciones.

Más de 5.000 euros en drogas

Los agentes de la Udyco intervinieron en el inmueble sustancias por una cantidad que ascendía a 5.257 euros. Esta cifra se dividía en 3.696 euros de cannabis y 1.561 de hachís. A esto, se añadió la droga incautada a los clientes de esta particular asociación que alcanzaban un valor de 104 euros.

Aparte de las peticiones de cuatro años por tráfico de drogas y otros cuatro por asociación ilícita, la Fiscalía también pide una multa de 10.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 50 euros no pagados por el delito de tráfico de drogas. Además, solicita una multa de 18 meses con cuota diaria de 12 euros por la asociación ilícita.