El dueño de una barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla

Siete menores llegaron el pasado miércoles a Ibiza a bordo de una lancha que habían robado en la costa argelina. Mientras los chavales ya están bajo el paraguas de las autoridades españolas, el dueño de la embarcación suspira por recuperarla, aunque todo apunta a que no va a ser un proceso precisamente sencillo.

Lo único seguro ahora es que, si algún día recupera su humilde embarcación, no la encontrará como la dejó, ya que tiene las tripas manipuladas por los jóvenes ladrones, que realizaron algún tipo de puente eléctrico para ponerla en marcha, y también las pintadas habituales que suele realizar la Guardia Civil para tener identificadas a todas las pateras que llegan a las costas baleares.

Lógicamente, el primer paso para que el dueño de la barca la recupere es interponer una denuncia ante las autoridades argelinas. Sin embargo, la falta de garantías legales en el país norteafricano plantea serias dudas al hombre respecto a la idoneidad de hacerlo.

Imagen de la embarcación robada. / D.I.

«Podría denunciarlo, pero me dijo que tenía miedo de que le acusaran de entregar el barco a los ladrones», explica su hijo. «La ley es nuestro país es corrupta. Mi padre podría ir a la cárcel en cuanto presente la denuncia. Lo convenceré para que presente una denuncia o viaje a España, pero no tiene prisa porque tiene miedo de que lo encarcelen por ello», argumenta.

La barca de marras, modelo Open 550 de la marca Geisa Naval y diseñada para actividades recreativas cerca de la costa, ya ha sido retirada de Platja d’en Bossa, donde finalizó su aventura a las siete de la tarde de hace tres días.

Posible prueba en un juicio

La normativa vigente no estipula un plazo determinado que deba pasar antes de deshacerse de una embarcación que haya llegado de forma ilegal a España. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno recuerdan que esa destrucción no puede ser inmediata, ya que primero hay que asegurarse de que la barca no está involucrado en un proceso judicial.

En el caso de las pateras esto ocurre habitualmente, ya que a menudo los supuestos patrones son llevados a juicio, habitualmente con poco éxito a la hora de obtener condenas. Las embarcaciones son pruebas clave en este tipo de procesos y no se pueden destrozar hasta que el juez de turno así lo autorice.

Mientras el futuro de la barca es una completa incógnita, para desesperación de su legítimo dueño, los siete menores siguen colgando vídeos en los redes sociales grabados durante su odisea de casi 300 kilómetros. En estas imágenes se les puede ver riendo, bailando y celebrando el éxito de su aventura mientras vislumbran ya las costas pitiusas.