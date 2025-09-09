Novedades sobre el accidente de tráfico de l'Alcora: dos heridos salen de la UCI

Signos de mejora en la situación clínica de los heridos en el accidente de tráfico ocurrido en la localidad de l'Alcora. Un siniestro en el que un vehículo se salió de la vía el domingo a primera hora de la mañana, y en el que perdió la vida un joven de Onda, mientras que otras cinco personas resultaron heridas de diversa consideración.

La actualización del estado de los ingresados en dos centros hospitalarios de Castellón, el General y la Plana, muestra la salida de la UCI de dos de las tres personas que se encontraban en cuidados intensivos. Según la Conselleria de Sanitat, "la mujer ingresada en la UCI del Hospital General de Castellón, recibe el alta y pasa a planta de hospitalización", mientras que un varón atendido en la UCI de la Plana "recibe el alta y pasa a planta de hospitalización". En este centro hay tres heridos ingresados en planta.

Solo un herido permanece en la UCI

De esta manera, solo queda un varón ingresado en la UCI como consecuencia del grave accidente de circulación. En cuanto a la evolución de los heridos, se mantiene el pronóstico reservado para todos ellos, que tienen edades comprendidas entre los 20 y los 22 años.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 2 de la carretera CV-21, en l'Alcora, cuando regresaban de la última noche de celebraciones en las fiestas del Cristo. El aviso se recibió a las 8.15 horas.

Conmoción en la provincia

El caso está judicializado, y será la investigación la que determinará las causas del siniestro, que ha generado una gran conmoción tanto en l'Alcora como en otras localidades de la provincia, de donde procedían las víctimas. El joven fallecido estaba muy vinculado a entidades deportivas de Onda, como transmitieron estos colectivos en sus redes sociales. También mostraron su pesar por lo ocurrido el Ayuntamiento de l'Alcora y el propio alcalde de la localidad, Samuel Falomir.