La Policía Nacional desactiva en Castelló un artefacto de la guerra civil española

Agentes de la Policía Nacional ha desactivado en Castelló un artefacto explosivo de la Guerra Civil española. El Tedax-Nrbq se hizo cargo del traslado y detonación controlada tras la localización del artefacto en unas obras, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes tras recibir una llamada de alerta que informaba de la localización de un artefacto explosivo de grandes dimensiones por parte de una constructora en las obras de un edificio de viviendas ubicadas en el cruce de la avenida Vila-real con calle la Mata de Morella.

Efectivos de seguridad ciudadana, así como un equipo de intervención de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (Tedax-Nrbq) de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, procedieron a asegurar y acordonar la zona.

Tras las primeras inspecciones se comprobó que se trataba de una bomba de aviación de fabricación alemana usada durante la Guerra Civil española en mal estado de conservación.

Debido a las características del artefacto, y a que el mismo fue hallado en una zona próxima a viviendas, los especialistas Tedax-Nrbq procedieron a asegurar el artefacto y fue trasladado a un lugar seguro donde se destruyó.

La Policía Nacional recomienda que, ante el hallazgo de este tipo de artefactos, es importante seguir estas pautas de seguridad: no coger; no tocar; alejarse del lugar; dar la localización o lugar del hallazgo; y llamar inmediatamente al 091.

Aunque por el aspecto del explosivo puede parecer que es muy viejo, o que está roto, el mecanismo interno puede estar en perfectas condiciones y mantener las mismas características que cuando se fabricó. La mayoría de estos artefactos están llenos de explosivos que conservan intactos sus propiedades, por lo tanto son una amenaza grave para las personas y bienes.