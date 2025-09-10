Nuevo susto en Onda: un rayo de la tormenta del martes provoca un incendio

Una nueva alerta por incendio en el municipio de Onda, la tercera de este verano, se declaró en la tarde del miércoles. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de un incendio forestal, al que acudieron dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, cuatro unidades de bomberos forestales –una de ellas helitransportada–, además de un helicóptero y un avión de la Generalitat, junto a un coordinador forestal de los bomberos provinciales.

Extinción rápida del fuego

Afortunadamente, el siniestro no pasó de un susto, ya que la superficie afectada fue de apenas unos metros cuadrados, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. La causa estaría en un rayo caído durante la tormenta que cruzó Onda la noche del martes.

Los efectivos se movilizaron a partir de las 18.00 horas, y a las 18.40 el fuego quedó estabilizado, por lo que se retiraron los medios aéreos. A las 19.11 horas se dio por controlado.

Antecedentes recientes

La localidad ya había sido escenario de otros dos incendios en agosto, aunque con escasa superficie calcinada. El más importante fue el 9 de agosto, en las inmediaciones del pantano del Sitjar, que obligó a controlar el tráfico y se atribuyó a la imprudencia de una persona.

El 17 de agosto se produjo otro incendio de vegetación en la partida del Palmeral-barranc de Ràtils, declarado sobre las 22.00 horas y controlado en apenas tres horas.