La N-340 a su paso por Castellón suma un nuevo accidente de tráfico
El siniestro ha supuesto la intervención de efectivos de Bomberos
Castellón
Las carreteras de Castellón suman nuevas incidencias. Si en la mañana del miércoles había un fuerte choque entre dos vehículos en la carretera nacional 340 a la altura de Vila-real, con cuatro heridos, ahora se produce un siniestro en la misma vía.
El accidente, ocurrido en el mediodía de este jueves al paso de la N-340 por la localidad de Alcalà de Xivert, ha necesitado de la intervención de efectivos del parque comarcal de Bomberos del Baix Maestrat. Hay cuatro personas heridas leves, según informa Tráfico de la Guardia Civil, de las que dos son menores de edad, y se ha tenido que actuar para neutralizar la batería del vehículo afectado.
