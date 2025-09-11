Quiso contratar un asesino… pero el hombre al que pagó prefirió irse de fiesta con el dinero a Benidorm

Lo que debía ser un oscuro plan criminal terminó convertido en una rocambolesca estafa con destino turístico. Un tribunal de Gales ha escuchado esta semana los detalles de un supuesto encargo de asesinato que nunca llegó a ejecutarse, porque el dinero fue gastado en unas vacaciones en Benidorm.

Según la acusación, Paul Lewis, de 54 años y antiguo trabajador del acero en Swansea, entregó 1.500 libras a su vecino Dominique Saunders, de 35, para que contratara a un sicario con el fin de acabar con la vida de su exesposa, Joanne Atkinson-Lewis, con la que había roto la relación dos años antes.

El tribunal de Merthyr Tydfil escuchó que Saunders, conocido en la zona como "Dippy Dom", aseguró a Lewis que el encargo estaba hecho e incluso le habló de supuestas pruebas gráficas en fotos y vídeos de GoPro. Sin embargo, el plan se desmoronó cuando Lewis vio a su ex "respirando" tranquilamente en una playa cercana.

Un viaje a Benidorm con el dinero del encargo

La Fiscalía sostiene que Saunders nunca tuvo intención de cumplir con el supuesto pacto y que, en lugar de contratar a nadie, se limitó a realizar algunas búsquedas en internet antes de coger el dinero y marcharse de vacaciones a Benidorm.

Los investigadores demostraron que el mismo día en que Lewis retiró las 1.500 libras de su cuenta bancaria, Saunders ingresó 1.300 libras en la suya. Poco después, los mensajes entre ambos se tornaron tensos, con Lewis reclamando pruebas del asesinato y Saunders respondiendo con frases como "La muerte le sienta bien” o "¿Estás 99 por ciento seguro?".

Cuando Lewis confirmó que había visto viva a su expareja, le recriminó a su vecino el engaño: "Tu historia va cambiando. Dijiste que las fotos estaban en tu móvil, luego que en la GoPro. No he visto nada, eres un mentiroso".

El hijo, clave en la investigación

Tal y como publica The Sun, el caso salió a la luz cuando Kieran, hijo de Lewis, preguntó directamente a su padre si había contratado a alguien para acabar con la vida de Joanne. El acusado se derrumbó y lo admitió con lágrimas en los ojos. Kieran llamó entonces a la policía, que destapó el intercambio de mensajes entre los dos vecinos.

El fiscal William Hughes KC afirmó ante el jurado que "esos mensajes demuestran claramente que existió un acuerdo criminal en el que Lewis pagó a Saunders para facilitar el asesinato de Joanne Atkinson-Lewis".

Por su parte, el abogado de Lewis señaló que su cliente es un hombre vulnerable por sus problemas de salud mental y que fue víctima de un engaño. El defensor de Saunders, en cambio, argumentó que su cliente nunca pensó en causar daño alguno y que todo se limitó a "hacer búsquedas en internet y viajar a Benidorm".

Juicio en curso

Tanto Lewis como Saunders niegan el delito de conspiración para cometer asesinato, que no puede recaer sobre uno sin implicar al otro. Ninguno de los dos ha querido declarar en su defensa.

El juicio, presidido por el juez Nicklin, continuará en el Tribunal de la Corona de Merthyr Tydfil.