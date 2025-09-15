Las cámaras del entorno de la casa del ganadero asesinado no recogieron a los supuestos autores del crimen

¿Quién mató a Toño Otero Toraño? La Guardia Civil sigue buscando pruebas que permitan resolver el enigma que ocupa a los expertos en criminalística del Instituto Armado desde el pasado viernes. Continúa sin aparecer el arma con el que el ganadero de Cuevas (Ribadesella) fue golpeado en la cabeza hasta la muerte con enorme brutalidad.

Una de las “claves” para la resolución del caso son los perros del fallecido. De ahí que los agentes estén hablando con vecinos de la zona para saber si oyeron ladridos a la hora del ataque, alrededor del mediodía del viernes.

Agentes de la Guardia Civil. / R. D.

También se analizan las imágenes de las cámaras de vigilancia existentes en las inmediaciones del domicilio donde se perpetró el crimen. Según ha podido saber este periódico, en las imágenes analizadas hasta ahora no se ha hallado rastro de los dos desconocidos encapuchados que, según la viuda del fallecido, María del Mar Berjón, y la hermana de esta, fueron los autores del crimen y huyeron saltando un muro por un lateral del domicilio. Supuestamente, tampoco se oyen ladridos de los perros a la hora en la que Toño Otero perdió la vida.

Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, realizada este sábado por especialistas del Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo. El informe forense, que podría resultar determinante para la resolución del caso, se conocerá en las próximas horas. Durante la mañana, una pareja de guardias civiles acudió el domicilio del fallecido, donde permanecen su viuda y la hermana de esta, quienes habían alertado poco antes sobre Ia presencia de un coche extraño merodeando por la zona a primera hora de la noche del sábado. Los agentes mantuvieron una conversación de unos cinco minutos con una de las dos mujeres.

En Cueves, los vecinos mantienen silencio y evitan cualquier comentario en público. Uno de ellos se limitó a señalar su deseo de que el resuelva “cuando antes” y que los asesino acaben “en la cárcel”. La localidad sigue recibiendo a decenas de turistas, atraídos fundamentalmente por la espectacularidad de La Cuevona, la enorme gruta natural por la que avanza el único acceso rodado al pueblo. Cristina Pérez, de Avilés, se enteró por LA NUEVA ESPAÑA, periódico que comparte grupo editorial con Mediterráneo, de la muerte violenta del ganadero. “No sabía nada. Estoy sorprendida de las cosas que pasan. No sabes en qué momento te puede tocar”. Aseguró que La Cuevona le pareció ”increíble”. “Me habían dicho que era guapa, pero es impresionante”.

Mientras tanto, en el Concurso exposición de ganados “Playa de Ribadesella”, celebrado ayer junto al arenal de Santa Marina, se guardó un minuto de silencio en memoria de Toño Otero, quien había ganado varios premios con sus animales en anteriores ediciones de este evento.