Cuatro activistas que trataron de interrumpir una etapa de la Vuelta denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”

Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj del pasado jueves de la Vuelta a España en Valladolid, por la presencia del equipo Israel Premier Tech, presentaron una denuncia ante los juzgados de la ciudad al entender que la actuación policial “no responde a los estándares democráticos” y “se recurrió a una violencia inusitada frente a una acción pacífica”.

Tres de los denunciantes, Jorge Lebrero y Javier Lázaro, que fueron los dos detenidos ese día por saltar a la calzada en la zona de la Plaza de la Universidad, junto a Eva Valentín, acudieron hoy a los juzgados para presentar esta denuncia que va encaminada a “investigar a los agentes que participaron en esta detención”, si bien aprovecharon para afear la posición de la Subdelegación del Gobierno en los días precedentes, “en la que estuvo calentando de una manera totalmente irresponsable el ambiente” y anunciar un despliegue de un millar de policías porque “iban a llegar grupos radicales a reventar La Vuelta”.

“Todos los detenidos y las personas golpeadas somos de Valladolid, y nos preguntamos dónde están esos grupos radicales que iban a venir de fuera. No se puede jugar con esto. Es una cuestión muy seria”, apuntó Jorge Lebrero, uno de los denunciantes, quien cargó contra la “hipocresía” del Gobierno central, que “amenaza con sanciones muy importante, de hasta 600.000 euros, y luego el domingo en Madrid dice que está orgulloso de la respuesta de la sociedad”. “Para que eso suceda, hay cuatro que tienen que saltar primero la valla; y luego a lo mejor hacen 40 y después saltan 400”, dijo, para criticar que el Ejecutivo “se apropie” ahora de estas reclamaciones.

Recordaron que tal y como se ve en los videos que circulan por internet, y que han adjuntado en la denuncia, dos de las personas fueron detenidas y otras dos “fueron lanzadas detrás de las vallas”. Según indicaron, una de ellas “se golpeó contra el suelo y quedó inconsciente durante unos breves momentos y se desvaneció”. “Lo que denunciamos es que se esclarezca todo esto”, incidió Lebrero.

Trato recibido

En la misma línea se posicionó Eva Valentín, quien se quejó del “trato recibido, la desproporción de la Policía al utilizar su fuerza”, pero también de que los agentes “no actuaran contra las personas espectadoras que estaban alrededor y que se unieron al linchamiento”. “A mí, por ejemplo, me empujaron varias veces, me dieron algún que otro golpe y la Policía tampoco actuó”, manifestó. Valentín anunció que “lo volvería a hacer una y mil veces, porque para parar un genocidio no se puede andar jugando a las casitas ni a nada de eso, hay que poner cuerpo y mente”. “En eso estamos y en eso seguiremos”, pronosticó.

Al respecto, tomó la palabra Jorge Lebrero, quien señaló al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y al subdelegado, Jacinto Canales, quienes aseguraron que la fuerza policial fue la adecuada. “Por lo general es lo que tienen que decir. En las imágenes de Madrid se ve también a la Policía Nacional lanzando vallas a los manifestantes. Por supuesto hubo de todo, pero se ve eso ¿Y qué van a decir? Que si hay algún agente que se excedió lo investigarán, pero sabemos como acaba”, sostuvo, para reiterar que era una “protesta pacífica” y que saltaron al recorrido “en un punto de máxima visibilidad, con unas banderas”. “No ejercimos resistencia, fuimos lanzados contra las vallas, pero se nos podía haber apartado perfectamente sin recurrir a ello. Nosotros somos activistas y militantes sociales, no somos delincuentes. Este tipo de fuerza y de formas no son coherentes con lo que estábamos haciendo”, detalló.