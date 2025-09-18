Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una británica de 63 años por el homicidio de una compatriota suya de 65 a la que ha estrangulado en un apartamento de la capital de la Marina Baixa durante una discusión cerca de la medianoche de este miércoles. Al parecer, según los primeros datos que han trascendido, la habría asesinado con el cable de una aspiradora y de momento se desconoce cuál fue el motivo del enfrentamiento verbal entre ambas, del que fue testigo al menos una tercera amiga de las anteriores.

Fue precisamente esta última quien alertó al teléfono de Emergencias 112, muy asustada, para pedir ayuda porque una amiga suya acababa de estrangular hasta la muerte a una tercera utilizando el cable del aspirador en el que al parecer residía la víctima, que además tenía un perro al que la Policía ha buscado reubicación.

Un apartamento en el Rincón de Loix

El homicidio ha sido cometido en un dúplex de un bloque de viviendas en el Rincón de Loix, una zona históricamente ocupada por turistas ingleses hasta el punto de que buena parte de los servicios en esa área, desde locales de ocio a supermercados o inmobiliarias, son de y para británicos de manera casi exclusiva.

Este jueves, la puerta de la vivienda permanecía precintada por la Policía Nacional, y ante la vivienda continuaba aparcado el vehículo de la mujer asesinada, así como la silla de ruedas eléctrica de la que hacía uso en sus desplazamientos por la ciudad -su uso está muy extendido en esa ciudad entre personas sin problemas de movilidad, pero que los usan para evitar desplazarse a pie-. Junto a su silla hay un segundo vehículo de las mismas características, del que se desconoce si pertenece a la víctima o a la autora.

Silla eléctrica de la mujer estrangulada en Benidorm por una amiga. Detrás, su vivienda precintada / Amaya Marín

Una vecina ha explicado a Levante-EMV, del mismo grupo editorial que el periódico Mediterráneo, que la fallecida "era una mujer muy amable y agradable", a la que conocía básicamente porque coincidían sacando a sus respectivos perros o aparcando sus vehículos. Ni esta vecina, quien explica que la víctima "no tenía problemas de movilidad aunque solía usar esa silla para desplazarse", ni la mayoría de los habitantes de esta colmena de viviendas del Rincón de Loix se enteró de los hechos y algunos ni siquiera llegaron a ver a la Policía.

Nada más recibir el aviso, el operador del 112 activó el protocolo de muertes violentas, lo que permitió enviar al lugar patrullas de la Policía Local de Benidorm, de la Policía Nacional y medios sanitarios, ante la posibilidad de que la víctima continuase con vida, aunque ya era tarde.

Ha confesado los hechos

De hecho, al llegar los primeros agentes, de la Policía Local, corroboraron la veracidad de la llamada y confirmaron que la víctima, natural del Reino Unido y de 65 años de edad, ya no tenía constantes vitales y que en torno a su cuello seguía enrollado el cable usado como arma homicida. Además, había claros sintomas de muerte por asfixia.

Así las cosas, detuvieron a la presunta autora del crimen, que no opuso resistencia alguna y confesó el homicidio, cuya motivación exacta no ha trascendido aún, ni tampoco las circunstancias en que sucedieron los hechos. La detenida fue trasladada más tarde en una ambulancia enviada desde el Centro de Información y Comunicación de Urgencias (CICU) a un centro de salud de Benidorm para ser sometida a una exploración médica, como es habitual con cualquier persona arrestada.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Benidorm, cuyo grupo de Policía Judicial ha asumido la investigación, aseguraban la zona y los especialistas de Policía Científica iniciaban la inspección ocular para fijar la escena y reunir las evidencias criminales de lo ocurrido. Así, se llevaron el cable, del que extraerán ADN y en el que también buscarán posibles huellas de la autora.

Además, la policía cuenta con la declaración de la testigo de este nuevo crimen, que ha sido interrogada ya por los investigadores en las citadas dependencias policiales.

Edificio de apartamentos en el Rincón de Loix donde se ha producido el crimen. / Amaya Marín

La autopsia confirma la asfixia mecánica

El cuerpo fue levantado cerca de las tres de la madrugada por orden de la jueza de Instrucción 2 de Benidorm, en funciones de guardia, y trasladado por el retén fúnebre al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde esta mañana ha comenzado a practicársele la autopsia.

De momento, se confirma que la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento, tal como informó la testigo y adelantó el médico forense de guardia, dadas las marcas en el cuello de la fallecida, aunque aún habrá que esperar a las pruebas complementarias antes de conocer el informe forense definitivo.