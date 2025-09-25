Un joven de 18 años muere ahogado cuando se bañaba
Unos amigos han dado la voz de alarma para pedir ayuda y durante cerca de una hora han intentado reanimar sin éxito a la víctima
Un joven de 18 años ha perdido la vida este miércoles al ahogarse frente a la zona de la Cantera en Alicante, en las inmediaciones del restaurante Punta Piedra. La víctima había acudido a bañarse con unos amigos que le han sacado del agua y agentes de la Policía Local y posteriormente el SAMU le han practicado maniobras de reanimación, pero desafortunadamente han resultado infructuosas.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de instruir las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, cuya causa determinará la autopsia que se realice este jueves en el Instituto de Medicina Legal de Alicante.
Emergencias
La llamada de emergencias al 112 se ha producido poco antes de las tres y media de la tarde. Según fuentes policiales, varios jóvenes han acudido a bañarse en una zona de rocas próxima al restaurante Punta Piedra, en la carretera de la Cantera. Uno de los jóvenes se han lanzado al mar para bañarse y sus amigos se han dado cuenta de que había desaparecido, por lo que han acudido en su busca y tras encontrarlo lo han sacado y han pedido ayuda al 112, que ha alertado a los diferentes servicios de emergencia.
Los primeros en llegar al lugar han sido agentes del Grupo de Motoristas de Acción Inmediata (GRUMAI) de la Policía Local de Alicante, que han visto que el joven no respiraba y han comenzado a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios.
Posteriormente han llegado también efectivos de la Policía Nacional, Bomberos y una unidad del SAMU, cuyo equipo sanitario ha asumido las maniobras de reanimación y durante cerca de una hora han estado intentando salvarle la vida al joven, aunque lamentablemente no ha sido posible.
Una vez se ha confirmado el fallecimiento, la Policía Nacional ha dado aviso al juzgado de guardia para que la comisión judicial se personara en el lugar y proceder al levantamiento del cadáver. El joven fallecido tenía 18 años, nacionalidad colombiana y residía en Alicante.
La madre del joven también ha requerido asistencia sanitaria y ha tenido que ser evacuada en ambulancia con una grave crisis de ansiedad tras conocer la trágica pérdida de su hijo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Un accidente con tres vehículos en Nules deja un herido grave y paraliza la N-340
- Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
- A todo gas' en Almassora: casi 20 conductores multados en carreras ilegales