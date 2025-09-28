Incendio
Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Madrid
Efectivos de Samur han confirmado la muerte del varón y posteriormente han trasladado al otro hombre al hospital en estado leve debido a la inhalación de humo
Javier Niño González
Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido leve en la madrugada de este domingo tras el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina, según ha informado Emergencias Madrid.
El fuego se originó en una de las habitaciones de un inmueble situado en la calle Carballido. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran al resto de la vivienda.
Efectivos de Samur-Protección Civil confirmaron en el lugar el fallecimiento de un varón, mientras que otro hombre fue atendido por inhalación de humo y trasladado en estado leve a un hospital.
La rápida actuación de los equipos de emergencias permitió controlar el incendio y ventilar el edificio. Las causas del fuego se encuentran bajo investigación.
- Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón
- Un pueblo de Castellón ofrece alquileres desde 200 € en siete pisos nuevos para luchar contra la despoblación
- Benicàssim modifica suelo para alzar un nuevo hotel
- España, el país con más parados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Fin de la espera. Novedades en el Jardín del Puerto del Grau de Castelló
- Sale a la luz el acuerdo millonario de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en caso de divorcio
- La Vall dice adiós a un ejemplo de solidaridad y altruismo: Teresa Pallardó, fundadora de Túpay
- La DGT lo tiene en el punto de mira: así debes llevar a tu perro en el coche