Fallece un bañista de 87 años al que ya sacaron del mar inconsciente
Su esposa, de 91 años, tuvo que ser trasladada al centro de salud al sufrir una crisis de ansiedad
Un agente cogió una tabla de paddle surf y llegó hasta el hombre, que estaba a 50 metros de la orilla, y lo sacó con ayuda de un sanitario a tierra
Alfons Padilla
Un bañista de 87 años de nacionalidad suiza falleció ayer en la playa de les Albaranes de Dénia. Lo vieron en el mar flotando boca abajo. Los agentes de la Policía Local lo sacaron del mar. Estaba inconsciente.
Un agente cogió una tabla de paddle surf y llegó hasta el hombre, que estaba a 50 metros de la orilla. Logró subirlo a la tabla. Lo sacó a tierra con la ayuda de un sanitario.
Los policías y sanitarios iniciaron las primeras maniobras de reanimación.
Ocurrió sobre las 14.30 horas. EL CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) envió una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Transporte No Asistido (TNA). El equipo médico del SAMU le realizó al bañista la reanimación cardiopulmonar avanzada. No hubo respuesta. El anciano falleció. La autopsia desvelará si sufrió una insuficiencia cardiaca mientras se bañaba.
Crisis de ansiedad
Mientras, su mujer, de 91 años, sufrió una crisis de ansiedad. Fue trasladada en ambulancia al centro de salud.
La pareja se hospedaba en un hotel que está en esta misma playa.
