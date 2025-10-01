La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado de una mujer hallado en Oliva pertenece a Bea

Justo cuando se cumplen 53 días de la desaparición de Beatriz Guijarro, la joven madre de Oliva que se encuentra en paradero desconocido desde la madrugada del 9 de agosto, una senderista ha encontrado los restos calcinados de una mujer en una zona próxima al último punto donde fue vista Bea. Se trata de la montaña de la Creu, en la parte alta del casco antiguo de Oliva, muy cerca de donde Bea se habría bajado del coche del amigo con el que estuvo esa noche.

Aunque aún es pronto para determinar la identidad del cuerpo hallado, lo que parece claro es que los restos pertenecen claramente a una mujer, tanto por el cráneo como por la pelvis. Eso sí, apenas quedan trazas de posibles restos textiles, aunque sobre el cuerpo ha sido encontrado lo que podrían ser los restos quemados de una mochila, complemento que llevaba Beatriz la noche de su desaparición. Además, esa cercanía al punto del último avistamiento y algunos elementos hallados sobre el cuerpo han llevado a los investigadores a sospechar con un alto grado de convencimiento que se trataría de los restos de Beatriz, aunque será la autopsia, con análisis odontológicos y de ADN, la que permita la confirmación oficial de la identidad.

¿Homicidio o muerte accidental?

En principio, el cuerpo estaría calcinado por la acción del fuego intencionado que arrasó buena parte de esa montaña el pasado 4 de septiembre, casi un mes después de la desaparición. Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, ese fuego fue provocado por un vecino de Oliva que pretendía causar daños en la propiedad de un hombre con el que mantenía un conflicto, por lo que, en principio, nada tendría que ver con la desaparición de Bea.

En este momento, la zona está acordonada por la Guardia Civil, que espera la llegada del médico forense para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde se realizará la autopsia, que se prevé complicada por el deteriorado estado del cuerpo, tanto por la acción del fuego como por el tiempo transcurrido.

Nada más recibir el aviso, se desplazaron agentes del puesto de Oliva y, poco después, acudieron los investigadores que llevan el caso de Bea, esto es, el Equipo de Policía Judicial de Gandia, además de agentes del laboratorio de Criminalística de València.

De momento, la Guardia Civil no ha cerrado ninguna hipótesis, ya que no está claro si la muerte de la joven pudo ser accidental o si ha sido víctima de un homicidio.