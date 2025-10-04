Accidente en Málaga
Explota una embarcación en el puerto de Fuengirola
El suceso ocurrió poco antes de las 12.20 horas de este sábado entre los pantalanes 2 y 3
Miguel Ferrary
Una embarcación de recreo sufrió la explosión del motor cuando estaba en el puerto de Fuengirola esta mañana, en lo que parece un suceso fortuito y que provocó una gran alarma entre las personas que se encontraban en la zona, que inmediatamente llamaron al Servicio de Emergencias 112.
La explosión se produjo cuando la embarcación estaba en la rada, entre los pantalanes 2 y 3 del puerto, en un momento en que estaba ocupada. Aunque los servicios de emergencia sanitaria, Policía Local de Fuengirola, bomberos del CPB, Guardia Civil y Salvamento Marítimo se desplazaron a la zona, sobre las 13.30 horas no había confirmación de víctimas, aunque testigos presenciales afirman que hay personas que han tenido que ser evacuadas con distintas heridas.
La deflagración provocó una densa columna de humo negra que alertó a las personas que se encontraban en la zona. Rápidamente, y mientras llegaban los servicios de emergencia, tres jóvenes montados en motos de agua se dirigieron hacia donde estaba la embarcación y empezaron a maniobrar para lanzarle agua e intentar contener el fuego, que afectaba a la zona del motor y amenazaba con extenderse al resto del barco.
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- El naufragio de Cevisama: Carlos Mazón pone en manos del sector cerámico el futuro de la feria
- Un patinete origina un incendio en una vivienda en Castelló
- Accidente insólito: Roba un coche en Sant Jordi y lo estampa contra una ermita en Morella
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: Disfruta del Capla Festival, fiestas de Almassora y un montón de planes para niños
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón