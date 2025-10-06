Los bomberos cortan el anillo que le oprimía un dedo a una niña de 10 años en Dénia

Los bomberos del Consorcio de Alicante también saben trabajar con la precisión de un orfebre. La pasada noche acudieron al hospital de Dénia. Los médicos les llamaron para que realizaran una tarea urgentísima. Una niña de 10 años lo estaba pasando muy mal ya que un grueso anillo le oprimía el dedo anular. No es la primera vez que se avisa a los bomberos del parque de Dénia para retirar un anillo que "estrangula" un dedo.

Los bomberos utilizaron una pequeña radial de precisión milimétrica. Con sumo cuidado fueron cortando el anillo. Al mismo tiempo aplicaban agua en la radial y el anillo para evitar que se calentaran. Estos profesionales tienen un gran pulso. Lograron retirar el anillo. La menor no sufrió ningún daño. "Quedó muy contenta y aliviada al verse con el dedo libre de nuevo", han destacado la bomberos del Consorcio de Alicante en sus redes sociales.

Minuciosa tarea

Estos profesionales lo mismo se enfrentan a emergencias diversas (incendios, inundaciones, rescates o accidentes) que realizan estos trabajos de absoluta precisión. Trabajan con la minuciosidad de un orfebre.