Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la entrada a València
Un vehículo averiado en la CV-35 produce cinco kilómetros de retencciones
J.Roch
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia dentro de su área metropolitana para este martes. El carril derecho de la carretera V-30 en el km 15.2 -a la altura de Paterna- hacia autovía A-7 se ha cerrado, según informa la Dirección General de Tráfico. Esto lo produce un accidente con dos kilómetros de retenciones, según el Centro de Gestión de Tráfico.
Un camión de grano
En esta misma vía, sobre el kilómetro cinco, también hay un vehículo incendiado que produce unos dos kilómetros de circulación lenta. Se trata de un camión que transportaba grano y una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia ya lo ha apagado.
Por otro lado, en la carretera CV-35 en el km 11.2 a la altura de la Canyada en sentido hacia València está el arcén cerrado por un vehículo averiado, según la Dirección General de Tráfico, y produce unos cinco kilómetros de retenciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- La UJI rebaja hasta en 3 puntos la nota de acceso final: así quedan
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- La desafortunada 'broma' en Nules que puede llevar a sus autores ante un juez
- El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población
- Reconocen a un cocinero de Nules como uno de los mejores del mundo: 'Nos dicen que tenemos muy buenos precios