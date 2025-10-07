TORREVIEJA
Muere un joven en el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
La víctima de 31 años ha fallecido este martes por las heridas sufridas tras ser atropellado en la calle Pedro Lorca en la madrugada del viernes pasado
Un joven de nacionalidad sueca y 31 años ha fallecido víctima de un robo con violencia con atropello en Torrevieja el pasado viernes ha fallecido este martes. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a INFORMACIÓN la investigación de este robo con violencia cometido en la vía pública de Torrevieja, el viernes día 3 a las 4:05 de la madrugada en la calle Pedro Lorca de Torrevieja, cerca de su confluencia con la calle Heraclio.
Hospital
La víctima, un varón de nacionalidad sueca de 31 años, tuvo que ser asistido a causa de la violencia sufrida durante el robo tras un atropello. Fue ingresado en el Hospital Universitario de Torrevieja y después trasladado al Hospital General, donde ha fallecido a causa de las heridas graves sufridas en el atropello.
Según el relato de su pareja en redes sociales ambos se encontraban en la acera de la calle Pedro Lorca a la altura de un salón de juegos cuando uno de los ocupantes de un vehículo que se paró a su altura les preguntó por la ventanilla por una dirección en La Zenia de Orihuela. En ese momento el joven sacó un móvil para comprobar la dirección. Cuando se acercó al vehículo selo robaron. Intentó frustrar el robo al paso del coche y fue atropellado y arrastrado violentamente.
El cuerpo impactó contra la isla de contenedores ubicada en esa calle, en confluencia con la calle Heraclio. Resultó herido de gravedad. Según la misma fuente, tras dos jornadas en coma, ha fallecido en el centro hospitalario.
Los hechos están siendo investigado por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja.
Se trata de la segunda muerte violenta que se produce en el mismo tramo de la vía pública de la calle Pedro Lorca, ubicada en el centro del casco urbano, en los últimos meses. A principios de agosto falleció tiroteado un hombre miembro de un clan de la mafia turca en un ajuste de cuentas.
