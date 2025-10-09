Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables

Emma, la alemana de 29 años que resultó herida en la tarde del martes en la ruta del Cares, tras ser golpeada por una piedra en la cabeza y caer unos cincuenta metros, no pudo sobreponerse a las gravísimas lesiones sufridas y falleció a primera hora de la tarde de ayer en la UCI del HUCA. Los padres de la joven, destrozados por su fallecimiento, expresaron su intención de pedir responsabilidades por lo ocurrido. Hace poco más de un año, el 1 de septiembre de 2024, un montañero alemán murió por un brutal desprendimiento de rocas en la canal del Texu.

La joven estaba recorriendo los dos kilómetros y medio de la ruta que están abiertos entre Poncebos y El Collado. Sobre las seis de la tarde, cuando sufrió el brutal impacto de la piedra, estaba ya regresando a Poncebos. El golpe hizo que cayese, inconsciente, por una canal muy vertical que desemboca en el Cares, corriendo incluso el riesgo de precipitarse al río. Entre los dos compañeros que realizaban la ruta con la mujer y un guarda del Parque de los Picos de Europa, pudieron asegurarla mientras acudía a la zona el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias. Tras entubar a la joven, fue trasladada al HUCA, donde ingresó en la UCI debido a las gravísimas lesiones que sufría. El pronóstico era pesimista y al final se cumplieron los peores presagios en torno a la una de la tarde.

Los padres de esta joven alemana, según personas que pudieron hablar con ellos, pese a la barrera del idioma, no sabían muy bien qué hacer con el cuerpo, si incinerarlo o repatriarlo a Alemania. Sí quisieron saber con detalle lo ocurrido y expresaron su intención de pedir responsabilidades.

El Principado desligó el accidente de un posible desprendimiento provocado por el reciente incendio que afectó a la ruta del Cares y obligó a cerrarla, primero totalmente, durante 18 días, y luego, a partir del 30 de septiembre, parcialmente, de forma que desde Poncebos solo se puede caminar hasta El Collado y desde Caín hasta la pasarela de los Martínez, unos cuatro kilómetros. Fuentes del Gobierno regional remarcaron que la caída de piedras es una posibilidad cierta en una ruta de alta montaña como la del Cares, por lo que calificaron el mortal desprendimiento de "fortuito". Sin embargo, la presencia de un rebaño de cabras en la parte superior de la ruta apunta a la posibilidad de que el desprendimiento hubiese sido causado por estos animales que pastan libremente, lo que ya ha causado numerosas protestas.

El Principado ha reforzado la señalética de la ruta, resaltando que se trata de una senda de alta montaña y que no puede ser realizada sin las condiciones físicas y el material adecuado. Hay quien indica que este trayecto debería realizarse portando un casco de montaña para minimizar el impacto por la caída de piedras. El personal del Parque de los Picos de Europa también hace hincapié en estos aspectos.

Los empresarios, afectados

Este fallecimiento ha causado consternación entre los empresarios de servicios de alojamiento, restauración, comercio y empresas de turismo activo de los Picos de Europa, un sector especialmente golpeado por el cierre de la ruta del Cares. Desde el 12 de agosto han sufrido numerosas cancelaciones de reservas. Javier Alonso, presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (INCATUR), indicó que "todo el mundo sabe que puede caer piedra en la ruta del Cares, la erosión causada por el agua y el viento provoca los desprendimientos, ha sido una cuestión de mala suerte". Alonso llamó la atención sobre la presencia de rebaños en la zona, lo que pueden ayudar a la caída de piedras.

Alonso pidió que se revise la ruta y se reabra cuanto antes, eso sí con la misma seguridad de antes. Aunque fuentes del Principado sostiene que se están haciendo revisiones, los empresarios no se fían y piden saber quién realizará la revisión, con qué plazo y con qué presupuesto. Alonso resalta que ni siquiera la canal del Texu se cerró cuando murió un montañero el año pasado. Y remarcó: "Ha habido caída de reservas y cancelaciones, y se está prescindiendo de personal. Esta comarca depende de la ruta del Cares".