Un accidente por aquaplaning en la V-21 complica el acceso a València

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia este viernes tras episodio de fuertes lluvias que azota la Comunitat Valenciana y que ya ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta roja en el litoral sur de Alicante.

Lluvias en Valencia

El alcance más notorio, según la Dirección General de Tráfico, se encuentra en la carretera V-21 en sentido de entrada a València -en el kilómetro 15, en Puçol- y genera unos dos kilómetros de retenciones. El accidente se ha producido por aquaplaning, cunado el conductor del turismo ha perdido el control del vehículo a causa de que las ruedas no se adhieren a la carretera por la lluvia.

La Dirección General de Tráfico también informa que en la A-3 a la altura del Barri Sant Josep Artesà en dirección Madrid hay un camión averiado que produce congestión con el carril derecho cerrado.