Destruyen dos proyectiles de la guerra civil hallados en Ares y Castillo de Villamalefa

La Guardia Civil de Castelló ha intervenido en dos actuaciones este fin de semana tras el hallazgo de artefactos explosivos procedentes de la guerra civil en los municipios de Ares del Maestrat y Castillo de Villamalefa.

El primer aviso se produjo este domingo, cuando un vecino que paseaba por la zona conocida como La Bassa Verda, en Ares del Maestrat, localizaba bajo un pino lo que parecía ser un proyectil. Efectivos del EDEX (Equipo de Desactivación de Explosivos) confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de 77 milímetros, que fue retirado para su destrucción segura.

También en Castillo de Villamalefa

Horas más tarde, se notificó un segundo hallazgo en una finca de Castillo de Villamalefa, conocida como Mas del Pozo. En este caso, el propietario del terreno descubrió otro proyectil de similares características mientras realizaba labores agrícolas. La intervención del EDEX permitió igualmente la retirada y posterior eliminación del artefacto.

Ante estos hallazgos, la Guardia Civil ha recordado la importancia de no manipular ni mover este tipo de objetos ante la posibilidad de que resulten peligrosos, y recomienda informar de inmediato a través del teléfono 062.

