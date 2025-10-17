Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena

Un jurado belga condena a 30 años de prisión al asesino de Teresa Rodríguez

Un jurado popular ha emitido la condena al ex guardia civil César Arribas Calvo por el crimen, ocurrido en Bruselas

Teresa Rodríguez.

Teresa Rodríguez. / EP

EFE

Bruselas

El ex guardia civil César Arribas Calvo fue condenado este viernes por un jurado popular a 30 años de prisión, como pedía la Fiscalía belga, por el asesinato de la enfermera española Teresa Rodríguez Llamazares, de 23 años, el 27 de octubre de 2022 en Bruselas.

