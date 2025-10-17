Condena
Un jurado belga condena a 30 años de prisión al asesino de Teresa Rodríguez
Un jurado popular ha emitido la condena al ex guardia civil César Arribas Calvo por el crimen, ocurrido en Bruselas
EFE
Bruselas
El ex guardia civil César Arribas Calvo fue condenado este viernes por un jurado popular a 30 años de prisión, como pedía la Fiscalía belga, por el asesinato de la enfermera española Teresa Rodríguez Llamazares, de 23 años, el 27 de octubre de 2022 en Bruselas.
